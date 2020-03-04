Евросоюз примет сегодня решение по санкциям в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича и его соратников. Как ожидается, запретительные меры продлят не для всех.

ЕС в марте 2014 года заморозил активы 18 высокопоставленных украинских чиновников, заподозрив их в незаконном присвоении госсредств Украины и злоупотреблении служебным положением.

Фигуранты регулярно оспаривают это решение, и суд Евросоюза уже исключил из списка некоторых из них, в том числе бывшего главу

администрации президента Януковича Андрея Клюева. Сейчас в списке 12 имен. По данным Интерфакса, Комитет постоянных представителей стран-членов ЕС в целом вновь продлит санкции на год, но лишь для 10 человек, в том числе бывшего президента Виктора Януковича и его сын Александра, экс-главы МВД Виталия Захарченко и экс-генпрокурора Виктора Пшонка, а также олигарха Сергея Курченко. При этом, по данным дипломатического источника в Брюсселе, бывшие глава правительства и министр энергетики Николай Азаров и Эдуард Ставицкий из списка будут исключены.

Тем временем, украинская генпрокуратура активизирует расследование дел соратников Януковича, что, по мнению ведомства, должно сделать невозможным отмену в их отношении персональных санкций ЕС.