В США подводят итоги «супервторника» — первичных выборов сразу в 14 штатах

Борьба идет за голоса выборщиков на партийном съезде Демократической партии, который назовет имя кандидата в президенты. По числу штатов впереди бывший вице-президент Джо Байден, с большим отрывом от него вторым идет сенатор Берни Сандерс. Миллиардер, бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг пока лидирует только в одном регионе – Американском Самоа.