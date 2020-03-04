В США подводят итоги «супервторника» — первичных выборов сразу в 14 штатах

Борьба идет за голоса выборщиков на партийном съезде Демократической партии, который назовет имя кандидата в президенты. По числу штатов впереди бывший вице-президент Джо Байден, с большим отрывом от него вторым идет сенатор Берни Сандерс. Миллиардер, бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг пока лидирует только в одном регионе – Американском Самоа.
2020-03-04T05:15:00+03:00
2020-03-04T05:28:47+03:00
https://echo.msk.ru/news/2598970-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:15, 04 марта 2020
Загрузка комментариев...