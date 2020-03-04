В Китае от коронавируса вылечились почти 50 тысяч человек

Число жертв приближается к трем тысячам. Это сообщают информагентства со ссылкой на власти страны. Тем не менее, в китайской провинции Хубэй, которая стала эпицентром коронавируса, вскоре начнут закрывать временные больницы для заболевших пневмоний нового типа в связи с улучшением ситуации, передает ТАСС.
2020-03-04T05:15:00+03:00
2020-03-04T05:23:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:15, 04 марта 2020
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