Глава СК предложил внести в Конституцию упоминание конфискации имущества у осужденных за коррупцию

Александр Бастрыкин назвал это самой действенной сдерживающей мерой, передает ТАСС. Второе чтение президентского законопроекта о поправках в Конституцию состоится 10 марта, а затем, вероятно уже после того, как закон будет принят, 22 апреля пройдет всенародное голосование по поправкам.
2020-03-04T05:15:00+03:00
2020-03-04T05:22:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:15, 04 марта 2020
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