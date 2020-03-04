Глава СК предложил внести в Конституцию упоминание конфискации имущества у осужденных за коррупцию

Александр Бастрыкин назвал это самой действенной сдерживающей мерой, передает ТАСС. Второе чтение президентского законопроекта о поправках в Конституцию состоится 10 марта, а затем, вероятно уже после того, как закон будет принят, 22 апреля пройдет всенародное голосование по поправкам.