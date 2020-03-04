Z Архив новостей новости
5 1 6 141
Эксклюзив Эха 05:14, 04 марта 2020

Олег Дерипаска подал в суд на Алексея Навального из-за обвинений в получении господдержки на нерыночных условиях

Миллиардер требует опровержения и компенсации в 1 рубль, сообщил «Эху» адвокат бизнесмена Алексей Мельников. Иск с требованием компенсации в 1 рубль подан в Арбитражный суд Москвы.
При этом накануне политик Алексей Навальный сообщил, что банки заблокировали карты его жены, детей и родителей. С блокировкой столкнулись также родители и жена директора ФБК Ивана Жданова. По всей видимости, это связано с делом об отмывании денег в отношении Фонда борьбы с коррупцией.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 28 февраля Поздравить…

5 337 6 7354 28.02
Kэхо москвы, праздники, общество, день рождения, события
Блоги

Рожденные 2 марта Поздравить…

5 260 6 5976 02.03
Kэхо москвы, праздники, общество, день рождения, события
Блоги

Владислав Сурков: Украины нет. Есть украинство. Специфическое расстройство умов Я, как ни странно, укрооптимист. То есть, считаю, что Украины нет пока. Но со временем она все-таки будет. Хохлы ребята упрямые, они сделают…

5 437 6 82364 26.02
Блоги

+ «Нельзя распускаться». Владимир Путин о резонансных делах, Росгвардии и разгонах митингов «Нельзя распускаться». Владимир Путин о резонансных делах, Росгвардии и разгонах митингов Они здесь вот с демонстрантами занимаются, а завтра под пули пойдут, и они принимают участие в боевых операциях. А кто-то там в интернете распространяет информацию о том, что нужно убивать их детей…

5 175 6 35483 26.02
8читать ;смотреть
Kпутин, политика, видео, события
Блоги

Андрей Пионтковский публицист, политолог

Хотят ли русские ядерной войны? У России нет ни одной настоящей причины враждовать с Западом. Никто на Западе не угрожает России захватом ее территорий и богатств…

5 214 6 65465 26.02
Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

Оккупанты и партизаны в русской общественной жизни Вам не нравится, что нацисты и антифашисты собираются в боевые лагеря и устраивают покушения друг на друга? Но что им делать, если любая советская молодежная политика превращалась в комсомол, а постсоветская служила для распила бабла?..

5 74 6 25037 26.02
Kобщество, государство, мнения
Блоги

Мэр Праги Зденек Гржиб с табличкой «Площадь Бориса Немцова» В Праге в честь Бориса Немцова завтра переименуют площадь перед российским посольством…

5 105 6 10323 26.02
Kнемцов, общество, события
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

«Их применение подорвет легитимность общероссийского голосования» Письмо председателю ЦИК Элле Памфиловой…

5 146 6 67311 26.02
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Упоминание о Боге будет с одобрением воспринято всеми верующими гражданами Зарубежная пропаганда постоянно пытается подорвать изнутри основы российского государства. И главный удар направлен против семейных ценностей…

5 82 6 8403 02.03
Kполитика, власть, конституция, путин, мнения
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Шаг Зеленского — заочный ответ Суркову Этот День будет не просто на бумаге — власти нужно будет каждый год рапортовать, что сделано, чтобы Крым вернулся. А это будет портить настроение российскому самодержцу…

5 178 6 64920 26.02
Kобщество, зеленский, крым, украина, мнения
Блоги

Карина Орлова журналист

«Пойду помолюсь». Вице-президент Пенс назначен главным по борьбе с коронавирусом в США У ультрарелигиозного евангелиста Пенса шикарная история борьбы с эпидемиями и особый взгляд на науку (как у настоящего верующего)…

5 203 6 21141 27.02
Kсша, эпидемии, здравоохранение, политика, власть, религия, мнения
Блоги

Юрий Самодуров правозащитник, бывший директор Музея и общественного центра им. А. Д. Сахарова

Марш Немцова = марш полуполитзаключенных Парень лет 25, невысокий, в обычной городской куртке внимательно оценивал развернутый для него плакат. Несколько секунд думал. Затем дал мне (другим мог не дать) разрешение на проход на Марш Немцова с этим плакатом…

5 63 6 6528 29.02
Kполитика, митинги, общество, мнения
Блоги

+ «Мы не собираемся ни с кем воевать». Владимир Путин о расходах на армию и гонке вооружений «Мы не собираемся ни с кем воевать». Владимир Путин о расходах на армию и гонке вооружений Мы создаём такую ситуацию в сфере обороны, чтобы никому в голову не пришло воевать с нами…

5 204 6 22771 02.03
8читать ;смотреть
Kармия, вооружение, сша, военные, политика, видео, путин, мнения
Блоги

Лилия Шевцова политолог

Он дал нам шанс Горбачев и его время были самым светлым периодом в нашей истории. Это был период освобождения других, а вместе с ними самих себя! Этот период в нашей жизни говорит о том, что мы не безнадёжны…

5 463 6 51200 02.03
Kгорбачев, праздники, мнения
Блоги

Игорь Николаев экономист

Естественная убыль – минус 316 тыс. человек Россиян стало меньше. Согласитесь, неприятный факт для властей, подводящих 20-летние итоги деятельности…

5 63 6 40832 26.02
Kросстат, государство, общество, видео, мнения
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Навальный — новый Сандерс Сандерс идет в президенты, обещая бесплатную медицину и образование. Навальный один в один говорит о том же. Правда, у нас медицина и образование в огромной части бесплатны и так, но везде, где нельзя пообещать дешевле, Навальный обещает лучше…

5 102 6 11402 02.03
Kполитика, сша, рф, мнения

Популярное за неделю

Новости

Джо Байден выигрывает первичные выборы в Северной Каролине, Вирджинии и Алабаме Об этом сообщает CNN

5 0 6 829
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Прикидываться хорошими и миролюбивыми, имея такие традиции, глупо. Когда появляются силы, первым делом что-нибудь захватываем. И на нищету населения наплевать, а всех, до кого нужно дотянуться, надо оккупировать…

5 72 6 124491 26.02
#слушать 48:53 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kполитика, власть, общество, мнения
Голосование
Если бы у вас был родственник — полицейский, вы бы…
5 156 6 17987 27.02
Блоги

Сергей Митрохин Член Политкомитета ЯБЛОКА

+ Кто избавит Россию от Путина? Кто избавит Россию от Путина? Гражданское общество рассталось с мантрами и вооружилось лозунгами…

5 77 6 160233 01.03
8читать ;смотреть
Kполитика, общество, власть, мнения
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Сказать, что материал «Медузы» для защитников «Сети» явился шоком, значит ничего не сказать. Потому что часть фигурантов дела оказались вовсе не бледными юношами с горящими взором, а примерно тем, чем часто бывают маргиналы-леваки…

5 103 6 88130 29.02
#слушать 49:47 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8358971
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4393427

Сегодня в эфире