Олег Дерипаска подал в суд на Алексея Навального из-за обвинений в получении господдержки на нерыночных условиях

Миллиардер требует опровержения и компенсации в 1 рубль, сообщил «Эху» адвокат бизнесмена Алексей Мельников. Иск с требованием компенсации в 1 рубль подан в Арбитражный суд Москвы.

При этом накануне политик Алексей Навальный сообщил, что банки заблокировали карты его жены, детей и родителей. С блокировкой столкнулись также родители и жена директора ФБК Ивана Жданова. По всей видимости, это связано с делом об отмывании денег в отношении Фонда борьбы с коррупцией.