Российские военные заявили, что Турция пытается вытеснить в Грецию 130 тысяч мигрантов

Две трети из них – граждане Афганистана, Ирака и выходцы из стран Африки. Это сообщил начальник российского центра примирения враждующих сторон в Сирии Олег Журавлев, передает «Интерфакс». Накануне премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что десятки тысяч людей, которые в последние дни пытаются прорваться через границу на самом деле не из сирийской провинции Идлиб, где сейчас идут боевые действия.