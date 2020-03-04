Российские военные заявили, что Турция пытается вытеснить в Грецию 130 тысяч мигрантов

Две трети из них – граждане Афганистана, Ирака и выходцы из стран Африки. Это сообщил начальник российского центра примирения враждующих сторон в Сирии Олег Журавлев, передает «Интерфакс». Накануне премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что десятки тысяч людей, которые в последние дни пытаются прорваться через границу на самом деле не из сирийской провинции Идлиб, где сейчас идут боевые действия.
2020-03-04T04:05:00+03:00
2020-03-04T04:24:14+03:00
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04:05, 04 марта 2020
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