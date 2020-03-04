Джо Байден выигрывает первичные выборы в Северной Каролине, Вирджинии и Алабаме

Об этом сообщает CNN. Бывший мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг объявлен победителем голосования на Американском Самоа в Тихом океане, сообщает агентство «Блумберг». В штатах Оклахома и Массачусетс лидируют бывший вице-президернт США Джо Байден и сенатор Берни Сандерс, победитель там пока не определен. Всего выборы по выдвижению делегатов на национальный съезд Демократической партии США, где будет названо имя соперника Дональда Трампа, проходят сегодня в 14 штатах. От итогов голосования зависит судьба 1345 мандатов – больше трети от числа всех выборщиков на партийном съезде.
2020-03-04T04:05:00+03:00
2020-03-04T04:23:43+03:00
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04:05, 04 марта 2020
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