Апелляционный суд Каира отказался рассматривать иски семей россиян, которые погибли при крушении лайнера А321

Суд счел, что личности жертв не установлены, хотя они давно похоронены на родине, пишет газета «Коммерсант». Издание отмечает, что власти Египта отказываются признавать, что члены экипажа и пассажиры самолета «Когалымавиа» погибли осенью 2015 года в результате теракта. Родственники погибших россиян намерены подать жалобы в Верховный суд Египта, чтобы добиться компенсаций.