Белоруссия полностью готова к запуску своей первой АЭС, заявили в МАГАТЭ

Страна много сделала для безопасного строительства и ввода станции в эксплуатацию, сказал в эфире местного телевидения замглавы Международного агентства по атомной энергии Михаил Чудаков. Запуск первого энергоблока АЭС в Гродненской области планируется в этом году.
2020-03-04T03:06:00+03:00
2020-03-04T03:22:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:06, 04 марта 2020
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