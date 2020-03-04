Белоруссия полностью готова к запуску своей первой АЭС, заявили в МАГАТЭ

Страна много сделала для безопасного строительства и ввода станции в эксплуатацию, сказал в эфире местного телевидения замглавы Международного агентства по атомной энергии Михаил Чудаков. Запуск первого энергоблока АЭС в Гродненской области планируется в этом году.