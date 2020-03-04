Американская корпорация «Локхид Мартин» убрала Турцию из числа участников программы по созданию истребителя F-35

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованные накануне материалы. Турция планировала купить сто истребителей пятого поколения F-35. Власти США грозили запретить сделку из-за того, что Анкара приобрела российские зенитно-ракетные комплексы С-400.