Большинство депутатов парламента Франции отклонило вотум недоверия правительству

«За» проголосовали 148 депутатов, что на сотню меньше необходимого большинства. Резолюцию предложила крупнейшая правая партия «Репсбуликанцы». Был выдвинут и второй вотум недоверия— от левых фракций. Поводом стало то, что премьер-министр Эдуар Филипп решил воспользоваться статьей Конституции, которая дает возможность принять законопроект без голосования в парламенте. В данном случае речь идет о пенсионной реформе, которая стала причиной во Франции массовых забастовок.