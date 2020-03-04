Большинство депутатов парламента Франции отклонило вотум недоверия правительству

«За» проголосовали 148 депутатов, что на сотню меньше необходимого большинства. Резолюцию предложила крупнейшая правая партия «Репсбуликанцы». Был выдвинут и второй вотум недоверия— от левых фракций. Поводом стало то, что премьер-министр Эдуар Филипп решил воспользоваться статьей Конституции, которая дает возможность принять законопроект без голосования в парламенте. В данном случае речь идет о пенсионной реформе, которая стала причиной во Франции массовых забастовок.
2020-03-04T03:05:00+03:00
2020-03-04T03:21:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:05, 04 марта 2020
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