Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправку к Конституции с упоминанием Бога

Об этом сообщает ТАСС. Поправку предложил президент Владимир Путин. Формулировка следующая: «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство». В Кремле отметили, что Россия остается светским государством. Ожидается, что второе, основное чтение президентского законопроекта по поправкам в Конституцию пройдет 10 марта, а всенародное голосование – 22 апреля.