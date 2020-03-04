Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправку к Конституции с упоминанием Бога

Об этом сообщает ТАСС. Поправку предложил президент Владимир Путин. Формулировка следующая: «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство». В Кремле отметили, что Россия остается светским государством. Ожидается, что второе, основное чтение президентского законопроекта по поправкам в Конституцию пройдет 10 марта, а всенародное голосование – 22 апреля.
2020-03-04T03:05:00+03:00
2020-03-04T03:20:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:05, 04 марта 2020
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