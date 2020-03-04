Румен Радев выступил по случаю 142-й годовщины подписания мирного договора, которым завершилась война России с Турцией. Торжественная церемония прошла в столице Болгарии у памятника российскому императору Александру II, передает ТАСС.
Президент Болгарии выразил признательность России за освобождение от османского ига
Румен Радев выступил по случаю 142-й годовщины подписания мирного договора, которым завершилась война России с Турцией. Торжественная церемония прошла в столице Болгарии у памятника российскому императору Александру II, передает ТАСС.