Более половины автобусных перевозчиков в России не имеют необходимой лицензии

Это сообщил в эфире Первого канала министр транспорта Евгений Дитрих. Он напомнил, что закон, по которому лицензируются все автобусные перевозки, вступил в силу в прошлом году, передает ТАСС.
2020-03-04T02:13:00+03:00
2020-03-04T02:13:41+03:00
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02:13, 04 марта 2020
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Поправил поправленные поправки Государственную гомофобию закрепим параграфом, что брак — это только когда мужчина с женщиной. Напомним ста с лишним народам России, что мы, русские, здесь главнее всех. Помянем всуе Бога, приплетем неведомых предков и неведомые заветы, которые они неведомо как нам передали. Смешаем всё в одну кучу, взболтаем и подадим на стол этот коктейль…