Защита историка Олега Соколова попросит закрыть судебный процесс от журналистов

О таких планах сообщил адвокат обвиняемого Александр Почуев. Он сослался на желание подзащитного сохранить тайну личной жизни. Бывшего доцента СПбГУ обвиняют в убийстве и расчленении его аспирантки Анастасии Ещенко, с которой он в любовных отношениях.

