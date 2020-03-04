Партия «Яблоко» предложила переименовать в честь Бориса Немцова Большой Москворецкий мост, где был убит политик

Лидер партии Николай Рыбаков также обратился к властям Петербурга, Нижнего Новгорода, Ярославля и Сочи. Он предложил дать одному из объектов в этих городах имя Бориса Немцова. На сайте «Яблока» говорится, что бывший вице-премьер внес значительный вклад в развитие государственных институтов и играл заметную роль в политической жизни России. На днях, в пятую годовщину убийства Бориса Немцова, его именем была названа площадь в Праге.
2020-03-04T02:12:00+03:00
2020-03-04T02:12:52+03:00
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02:12, 04 марта 2020
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Поправил поправленные поправки Государственную гомофобию закрепим параграфом, что брак — это только когда мужчина с женщиной. Напомним ста с лишним народам России, что мы, русские, здесь главнее всех. Помянем всуе Бога, приплетем неведомых предков и неведомые заветы, которые они неведомо как нам передали. Смешаем всё в одну кучу, взболтаем и подадим на стол этот коктейль…