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02:12, 04 марта 2020

Число заразившихся коронавирусом за пределами Китая превысило 10 тысяч человек

За сутки зафиксировано почти две тысячи новых случаев заражения вне КНР. В самом Китае – около 80 тысяч инфицированных, сообщают во Всемирной организации здравоохранения. По ее данным, за сутки вирус распространился еще на 8 стран, в том числе на Португалию, Саудовскую Аравию, Тунис, Марокко и Латвию. Число тех, кто умер от пневмонии нового типа, приближается к трем тысячам.



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