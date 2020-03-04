Число заразившихся коронавирусом за пределами Китая превысило 10 тысяч человек

За сутки зафиксировано почти две тысячи новых случаев заражения вне КНР. В самом Китае – около 80 тысяч инфицированных, сообщают во Всемирной организации здравоохранения. По ее данным, за сутки вирус распространился еще на 8 стран, в том числе на Португалию, Саудовскую Аравию, Тунис, Марокко и Латвию. Число тех, кто умер от пневмонии нового типа, приближается к трем тысячам.