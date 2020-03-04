Число заразившихся коронавирусом за пределами Китая превысило 10 тысяч человек

За сутки зафиксировано почти две тысячи новых случаев заражения вне КНР. В самом Китае – около 80 тысяч инфицированных, сообщают во Всемирной организации здравоохранения. По ее данным, за сутки вирус распространился еще на 8 стран, в том числе на Португалию, Саудовскую Аравию, Тунис, Марокко и Латвию. Число тех, кто умер от пневмонии нового типа, приближается к трем тысячам.
2020-03-04T02:12:00+03:00
2020-03-04T02:12:26+03:00
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02:12, 04 марта 2020
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Поправил поправленные поправки Государственную гомофобию закрепим параграфом, что брак — это только когда мужчина с женщиной. Напомним ста с лишним народам России, что мы, русские, здесь главнее всех. Помянем всуе Бога, приплетем неведомых предков и неведомые заветы, которые они неведомо как нам передали. Смешаем всё в одну кучу, взболтаем и подадим на стол этот коктейль…