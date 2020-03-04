В России планируют создать почти 5 тысяч региональных авиамаршрутов

Это сообщил министр транспорта Евгений Дитрих. Одними из первых предлагается запустить полеты из Петербурга в Мурманскую область, из Хабаровска – на Сахалин, из Улан-Удэ – во Владивосток и Новосибирск и из Читы в Хабаровск и Иркутск, передает ТАСС со ссылкой на Первый канал
2020-03-04T01:17:00+03:00
2020-03-04T01:17:36+03:00
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01:17, 04 марта 2020
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Поправил поправленные поправки Государственную гомофобию закрепим параграфом, что брак — это только когда мужчина с женщиной. Напомним ста с лишним народам России, что мы, русские, здесь главнее всех. Помянем всуе Бога, приплетем неведомых предков и неведомые заветы, которые они неведомо как нам передали. Смешаем всё в одну кучу, взболтаем и подадим на стол этот коктейль…