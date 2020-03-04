В России планируют создать почти 5 тысяч региональных авиамаршрутов

Это сообщил министр транспорта Евгений Дитрих. Одними из первых предлагается запустить полеты из Петербурга в Мурманскую область, из Хабаровска – на Сахалин, из Улан-Удэ – во Владивосток и Новосибирск и из Читы в Хабаровск и Иркутск, передает ТАСС со ссылкой на Первый канал