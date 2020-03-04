Дональд Трамп сообщил, что поговорил по телефону с одним из лидеров движения «Талибан»

По его словам, интересы США и талибов в Афганистане совпадают: обе стороны хотят прекращения боевых действий. В конце февраля США и талибы подписали мирное соглашение. В России движение «Талибан» признано террористическим и запрещено.
2020-03-04T01:16:00+03:00
2020-03-04T01:17:10+03:00
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01:16, 04 марта 2020
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Поправил поправленные поправки Государственную гомофобию закрепим параграфом, что брак — это только когда мужчина с женщиной. Напомним ста с лишним народам России, что мы, русские, здесь главнее всех. Помянем всуе Бога, приплетем неведомых предков и неведомые заветы, которые они неведомо как нам передали. Смешаем всё в одну кучу, взболтаем и подадим на стол этот коктейль…