Вся российская команда велогонщиков «Газпром-Русвело» вновь сдаст тесты после того, как у двоих нашли коронавирус

Это сообщили РИА в посольстве России в Объединенных Арабских Эмиратах. Спортсмены находятся в отеле на карантине. Предполагается, что двое россиян заразились коронавирусом от коллег из Италии. Многодневная гонка «Тур ОАЭ» из-за эпидемии пневмонии нового типа была отменена.