Вся российская команда велогонщиков «Газпром-Русвело» вновь сдаст тесты после того, как у двоих нашли коронавирус

Это сообщили РИА в посольстве России в Объединенных Арабских Эмиратах. Спортсмены находятся в отеле на карантине. Предполагается, что двое россиян заразились коронавирусом от коллег из Италии. Многодневная гонка «Тур ОАЭ» из-за эпидемии пневмонии нового типа была отменена.
2020-03-04T01:15:00+03:00
2020-03-04T01:16:03+03:00
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01:15, 04 марта 2020
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Поправил поправленные поправки Государственную гомофобию закрепим параграфом, что брак — это только когда мужчина с женщиной. Напомним ста с лишним народам России, что мы, русские, здесь главнее всех. Помянем всуе Бога, приплетем неведомых предков и неведомые заветы, которые они неведомо как нам передали. Смешаем всё в одну кучу, взболтаем и подадим на стол этот коктейль…