В правительстве Украины заявили, что премьер-министр Алексей Гончарук не обращался в суд из-за своей отставки

Глава Окружного административного суда Киева после этого пообещал удалить с сайта суда соответствующую информацию до выяснения всех обстоятельств, передает ТАСС. Накануне в этом суде сообщили, что Гончарук подал иск с требованием запретить спикеру Верховной рады рассматривать вопрос о его отставке. Ожидается, что парламент Украины проголосует сегодня. На пост главы правительства президент Владимир Зеленский предложил вице-премьера Дениса Шмыгаля.
2020-03-04T01:14:00+03:00
2020-03-04T01:15:26+03:00
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01:14, 04 марта 2020
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Поправил поправленные поправки Государственную гомофобию закрепим параграфом, что брак — это только когда мужчина с женщиной. Напомним ста с лишним народам России, что мы, русские, здесь главнее всех. Помянем всуе Бога, приплетем неведомых предков и неведомые заветы, которые они неведомо как нам передали. Смешаем всё в одну кучу, взболтаем и подадим на стол этот коктейль…