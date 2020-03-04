В правительстве Украины заявили, что премьер-министр Алексей Гончарук не обращался в суд из-за своей отставки

Глава Окружного административного суда Киева после этого пообещал удалить с сайта суда соответствующую информацию до выяснения всех обстоятельств, передает ТАСС. Накануне в этом суде сообщили, что Гончарук подал иск с требованием запретить спикеру Верховной рады рассматривать вопрос о его отставке. Ожидается, что парламент Украины проголосует сегодня. На пост главы правительства президент Владимир Зеленский предложил вице-премьера Дениса Шмыгаля.