Верховный суд отказался принять жалобу на организацию голосования по поправкам в Конституцию

В иске оспаривается распоряжение Владимира Путина. В суд обратился член одной из московских участковых комиссий Александр Артемьев. Он считает, что президент не может обязывать избирательные комиссии заниматься проведением всенародного голосования по поправкам в Конституцию, потому что по закону они организуют только выборы и референдумы, а предстоящее голосование не имеет с ними ничего общего, сообщается на сайте движения «Голос». Суд с этой позицией не согласился. Голосование по поправкам в Конституцию намечено на 22 апреля.