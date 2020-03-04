Верховный суд отказался принять жалобу на организацию голосования по поправкам в Конституцию

В иске оспаривается распоряжение Владимира Путина. В суд обратился член одной из московских участковых комиссий Александр Артемьев. Он считает, что президент не может обязывать избирательные комиссии заниматься проведением всенародного голосования по поправкам в Конституцию, потому что по закону они организуют только выборы и референдумы, а предстоящее голосование не имеет с ними ничего общего, сообщается на сайте движения «Голос». Суд с этой позицией не согласился. Голосование по поправкам в Конституцию намечено на 22 апреля.
2020-03-04T01:14:00+03:00
2020-03-04T01:14:46+03:00
https://echo.msk.ru/news/2598924-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:14, 04 марта 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Поправил поправленные поправки Государственную гомофобию закрепим параграфом, что брак — это только когда мужчина с женщиной. Напомним ста с лишним народам России, что мы, русские, здесь главнее всех. Помянем всуе Бога, приплетем неведомых предков и неведомые заветы, которые они неведомо как нам передали. Смешаем всё в одну кучу, взболтаем и подадим на стол этот коктейль…