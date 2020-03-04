Четвертьфиналы Кубка России по футболу пройдут сегодня

В центре внимания – столичное дерби Спартак – ЦСКА.

В споре за кубок России две популярнейшие столичные команды встречались ранее четырежды. Три победы на счету армейцев, один раз успех праздновали спартаковцы. Особо запомнилась последняя очная встреча земляков. В полуфинале турнира 11-го года. Тогда команды Валерия Карпина и Леонида Слуцкого выдали самое результативное кубковое дерби, забив на двоих шесть голов, не считая серии пенальти. Сегодня Спартак и ЦСКА впервые сойдутся на четвертьфинальной стадии Кубка. Игра на открытие Арене начнется 19.30. Трансляция на канале МАТЧ ТВ.

Еще два полуфиналиста Кубка страны определятся по итогам матчей Ахмат – Зенит и Шинник – Урал.

Ну а последнюю путевку в полуфинал турнира разыграют завтра подмосковные Химки и столичное Торпедо.