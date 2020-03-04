Госдума рассмотрит бюджетные поправки для реализации послания президента

На выполнение социальной части путинского послания федеральному собранию в этом году уйдет 450 миллиардов рублей. Такую оценку еще в январе давал только назначенный премьер Михаил Мишустин. По его словам, у государства достаточно ресурсов для реализации этих задач.

Депутаты будут голосовать за изменения в федеральный бюджет на три года. Больше всего денег дополнительно выделяют на программу материнского капитала. Предусмотрены расходы на организацию питания в начальных школах и поддержку семей с детьми от 3 до 7 лет.

Вместе с поправками Госдума рассмотрит законопроект о продаже контрольного пакета Сбербанка правительству. Доля будет приобретена за счета средства Фонда национального благосостояния. Вырученные средства также будут направлены на реализацию послания.

Совет Федерации будет рассматривать поправки в бюджет на следующей неделе.