Совет ЕС сегодня проведет экстренное заседание по ситуации с мигрантами

Речь идет о беженцах из Сирии, которые продолжают прибывать в Европу через Турцию.

На заседании в Брюсселе сегодня соберутся министры иностранных дел 27 стран-членов Евросоюза. Как ожидается, одной из главных тем для обсуждения станет решение Турции не препятствовать потоку сирийских беженцев, которые стремятся попасть в Европу по суше или морю. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, главы МИД рассмотрят возможность оказания помощи Греции и Болгарии в патрулировании внешней границы ЕС.

В конце февраля стало известно, что Анкара приняла решение не останавливать беженцев – сотрудникам полиции, береговой охраны и пограничникам дано указание бездействовать при обнаружении нелегалов. Турецкие власти выпустили такую директиву после инцидента с гибелью 36 солдат в сирийской провинции Идлиб. В Анкаре рассчитывают, что угроза наводнить Европу беженцами поможет добиться поддержки ЕС и усилить давление на Сирию для прекращения операции в Идлибе.

Ранее Греция объявила проблему с мигрантами угрозой национальной безопасности и обвинила Турцию в нарушении обязательств перед ЕС.