Велогонщик Игорь Боев и механик Дмитрий Филиппович заразились коронавирусом в Объединённых Арабских Эмиратах

Об этом со ссылкой на источники сообщает интернет-издание Baza. Генеральный менеджер команды «Газпром-РусВело» Ренат Хамидулин рассказал РИА новости, что всего из отеля, где спортсмены оказались на карантине, в больницу увезли четырёх представителей команды – двух гонщиков и двух человек из числа персонала, официально пока никаких документов, подтверждающих положительный тест на коронавирус, пока предоставлено не было, двоих забрали на повторное тестирование, обещали вернуть в отель, но оставили в больнице.

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на посольство России сообщило, что коронавирусом заразились двое участников российской команды велогонщиков, у остальных членов команды тест дал отрицательный результат. В Минздраве Объединённых Арабских Эмиратов сказали, что помимо двух россиян коронавирусом нового типа заразились двое итальянцев, один немец и один колумбиец.