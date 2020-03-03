В Архангельской области депутат от «Единой России» отчитался о посещении несуществующего роддома

Об этом пишет «Новая газета». Дмитрий Юрков написал на своей странице в соцсети Вконтакте, что привёз в родильное отделение подарки для молодых мам. Акушерское отделение в Каргополе, о котором рассказал депутат, закрылось в 2018 году. Теперь женщинам приходится ездить рожать за 450 километров в Архангельск или, в экстренных случаях, за 80 километров в Няндому.

В ответ на гневные комментарии местных жителей депутат сообщил, что текст вместо него написал «студент», который всё «немного приукрасил». После этого публикацию отредактировали, слова о визите в роддом из неё убрали.