Cледователи начали проверку после гибели курсанта академии МЧС во время уборки в спортивном зале

Об этом сообщает РБК со ссылкой на региональное управление СК. Происшествие случилось накануне, когда группа курсантов мыла полы в спортивном зале учебного центра, расположенного в городском округе Пушкино. Во время складывания мобильной баскетбольной установки конструкция упала на 18-летнего молодого человека, он скончался.
2020-03-03T23:02:00+03:00
2020-03-03T23:03:57+03:00
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23:02, 03 марта 2020
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Поправил поправленные поправки Государственную гомофобию закрепим параграфом, что брак — это только когда мужчина с женщиной. Напомним ста с лишним народам России, что мы, русские, здесь главнее всех. Помянем всуе Бога, приплетем неведомых предков и неведомые заветы, которые они неведомо как нам передали. Смешаем всё в одну кучу, взболтаем и подадим на стол этот коктейль…