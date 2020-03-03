Cледователи начали проверку после гибели курсанта академии МЧС во время уборки в спортивном зале

Об этом сообщает РБК со ссылкой на региональное управление СК. Происшествие случилось накануне, когда группа курсантов мыла полы в спортивном зале учебного центра, расположенного в городском округе Пушкино. Во время складывания мобильной баскетбольной установки конструкция упала на 18-летнего молодого человека, он скончался.