Лоукостер снижает частоту полётов в эту страну почти на 40 процентов. Об этом со ссылкой не перевозчика сообщает агентство Интерфакс.
В конце февраля в Италии произошла вспышка коронавируса. По последним данным, в стране уже почти две тысячи заразившихся, более 50 человек скончались.
Авиакомпания «Победа» объявила о сокращении количества рейсов в Италию до мая в связи с падением спроса
Лоукостер снижает частоту полётов в эту страну почти на 40 процентов. Об этом со ссылкой не перевозчика сообщает агентство Интерфакс.