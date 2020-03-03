Авиакомпания «Победа» объявила о сокращении количества рейсов в Италию до мая в связи с падением спроса

Лоукостер снижает частоту полётов в эту страну почти на 40 процентов. Об этом со ссылкой не перевозчика сообщает агентство Интерфакс.

В конце февраля в Италии произошла вспышка коронавируса. По последним данным, в стране уже почти две тысячи заразившихся, более 50 человек скончались.