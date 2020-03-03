Двое участников российской команды велогонщиков заразились коронавирусом в Объединённых арабских эмиратах

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на посольство России. По словам дипломатов, у остальных членов команды тест на коронавирус дал отрицательный результат. В Минздраве Объединённых Арабских Эмиратов сказали, что помимо двух россиян коронавирусом нового типа заразились двое итальянцев, один немец и один колумбиец. При этом о россиянах известно, что они контактировали с двумя участниками велогонки из Италии, которые к тому моменту уже были заражены.