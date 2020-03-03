Двое участников российской команды велогонщиков заразились коронавирусом в Объединённых арабских эмиратах

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на посольство России. По словам дипломатов, у остальных членов команды тест на коронавирус дал отрицательный результат. В Минздраве Объединённых Арабских Эмиратов сказали, что помимо двух россиян коронавирусом нового типа заразились двое итальянцев, один немец и один колумбиец. При этом о россиянах известно, что они контактировали с двумя участниками велогонки из Италии, которые к тому моменту уже были заражены.
2020-03-03T23:01:00+03:00
2020-03-03T23:01:48+03:00
https://echo.msk.ru/news/2598900-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
23:01, 03 марта 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Поправил поправленные поправки Государственную гомофобию закрепим параграфом, что брак — это только когда мужчина с женщиной. Напомним ста с лишним народам России, что мы, русские, здесь главнее всех. Помянем всуе Бога, приплетем неведомых предков и неведомые заветы, которые они неведомо как нам передали. Смешаем всё в одну кучу, взболтаем и подадим на стол этот коктейль…