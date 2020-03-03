Замминистра экономического развития России Тимур Максимов назначен заместителем министра финансов

Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Об этом сообщает РИА.
2020-03-03T22:32:00+03:00
2020-03-03T22:32:21+03:00
https://echo.msk.ru/news/2598898-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
22:32, 03 марта 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Поправил поправленные поправки Государственную гомофобию закрепим параграфом, что брак — это только когда мужчина с женщиной. Напомним ста с лишним народам России, что мы, русские, здесь главнее всех. Помянем всуе Бога, приплетем неведомых предков и неведомые заветы, которые они неведомо как нам передали. Смешаем всё в одну кучу, взболтаем и подадим на стол этот коктейль…