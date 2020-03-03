В синодальном отделе РПЦ раскритиковали поправку к Конституции о детях как о достоянии России

В синодальном отделе РПЦ по взаимодействию церкви с обществом раскритиковали поправку к Конституции о детях как о достоянии России. Первый зампред отдела Александр Щипков сказал агентству «Интерфакс», что это политтехнологический трюк, который позволит государству отбирать детей у родителей именно на основании того, что дети – достояние государства. Щипков назвал неприемлемым вмешательство власти в дела семьи и личную жизнь граждан.

Накануне президент Владимир Путин внёс в Госдуму поправки к Конституции, среди них есть положение о том, что дети являются важнейшим достоянием Российской Федерации.