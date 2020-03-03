Двое россиян заразились коронавирусом в Объединённых арабских эмиратах

Агентство ТАСС со ссылкой на посольство России пишет, что это спортсмены – участники российской команды велогонщиков. По словам дипломатов, у остальных членов команды тест на коронавирус дал отрицательный результат. В ближайшее время планируется провести повторное исследование.

В Минздраве Объединённых Арабских Эмиратов сказали, что помимо двух россиян коронавирусом нового типа заразились двое итальянцев, один немец и один колумбиец. При этом о россиянах известно, что они контактировали с двумя участниками велогонки из Италии, которые к тому моменту уже были заражены.