«Медуза» впервые опубликовала полный рассказ фигурант дела «Сети»*, который признался в убийстве двух человек

Интернет-издание «Медуза» впервые опубликовало полный рассказ фигурант дела «Сети»*, который признался в убийстве двух человек. Речь идёт о паре, которая пропала в Пензе три года назад.

Алексей Полтавец, который сейчас проживает на Украине, утверждает, что в 2017-ом году участвовал в убийстве Артёма Дорофеева и Екатерины Левченко. Это произошло в лесу под Рязанью. На сайте «Медузы» появилась его подробная история, где рассказывается о маршруте молодых людей, их взаимоотношении и причинах убийства. Фигурант дела утверждает, что все они состояли в движении антифашистов, где почти все участники занимались торговлей наркотиков. Согласно его показаниям, один из лидеров этого объединения Дмитрий Пчелинцев приказал ему и еще одному молодому человеку убить пару, поскольку та по его мнению планировала предать остальных.

Двадцать первого февраля «Медуза» уже рассказывала эту версию истории в публикации «Вошли четверо в лес, а вышли двое». Тогда многие журналисты и правозащитники встретили её критически, отмечая, что показания Полтавца необходимо было проверить, а сам источник считается в среде антифашистов ненадёжным человеком.

Дмитрий Пчелинцев, который сейчас осужден на 18 лет по по обвинениям в организации террористического сообщества, ранее заявлял, что шокирован этой историей. В письме правозащитнице Зое Световой он писал, что связей с пропавшей парой у него не было, а то версию о том, что он торговал наркотиками придумали в ФСБ.

Его адвокаты, в свою очередь, пообещали, что привлекут «Медузу» к ответственности за эту публикацию.

* организация запрещена в РФ