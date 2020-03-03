Федеральная резервная система США экстренно снизила базовую процентную ставку, чтобы защитить экономику от последствий эпидемии коронавируса. Об этом сообщает агентство Reuters. Ставка снижена на полпроцента до одного-одного целого двадцатипяти сотых процента. Эта мера была ожидаемой, сказал «Эху Москвы» профессор департамента финансов Высшей школы экономики Иван Родионов.

Экстренное заседание провели впервые с 2008-го года. Решение о снижении ставки для поддержки экономики было принято единогласно всеми членами ФРС. Президент США Дональд Трамп призвал Федеральную резервную систему продолжать сокращать базовую процентную ставку. Американский лидер написал в Твиттере, что нужно больше послаблений и понижений.