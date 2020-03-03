У двух россиян в Объединённых Арабских Эмиратах обнаружили коронавирус

Об этом сообщает министерство здравоохранения страны. Там отметили, что заболевшие контактировали с людьми, диагноз у которых был подтверждён ранее. Все они приехали в Объединённые арабские эмираты на этап велогонки Мирового тура.

Тем временем Минздрав России сообщил, что на территории нашей страны новых случаев заболевания нет. Для предотвращения распространения коронавируса в Новой Москве выделили больницу для пациентов с подозрением на заболевание. Людей, прибывающих в столицу из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и имеющих симптомы ОРВИ, будут направлять в лечебное учреждение в поселке Коммунарка. Об этом рассказал главврач больницы Вадим Проценко.

В Коммунарку уже начали переводить пациентов из инфекционной больницы №1 в Москве. Ранее оказавшиеся в инфекционной больнице люди жаловались, что пациентам с подозрением на коронавирус не обеспечивают изоляцию.