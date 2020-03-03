Михаил Мишустин поручил правительству заняться восстановлением связей с организацией экономического сотрудничества

Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg. Собеседники агентства утверждают, что речь может идти даже о возобновлении попыток России присоединиться к организации. По мнению источников, поручения премьера свидетельствуют о стремлении нового главы правительства улучшить отношения с Западом и деловой климат в стране.