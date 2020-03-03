В Аргентине выявлен первый случай заражения коронавирусом

В Аргентине Об этом сообщила газета «Кларин». По ее данным, заболевший вернулся в Аргентину после поездки в Италию. Официально власти пока не подтвердили эту информацию.
2020-03-03T21:30:00+03:00
2020-03-03T21:31:07+03:00
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21:30, 03 марта 2020
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