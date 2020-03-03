Коронавирус обнаружен у двух россиян в Арабских Эмиратах

Об этом сообщает агентство РИА со ссылкой на Минздрав ближневосточного государства. В сообщении уточняется, что россияне контактировали с заразившимися коронавирусом велогонщиками из Италии. Ранее появились сообщения о том, что российская велокоманда, приехавшая на гонку в Арабские Эмираты, шестой день находится на карантине в отеле. Два этапа гонки отменили из-за заболевших итальянских спортсменов.