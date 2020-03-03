Защита экс-фигуранта «московского дела» будет обжаловать отказ суда выплатить компенсацию за уголовное преследование

Защита экс-фигуранта «московского дела» Сергея Абаничева будет обжаловать отказ суда выплатить компенсацию за незаконное уголовное преследование. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Светлана Сидоркина.

«Апелляцию, конечно, будем писать. Я никак не могу понять логики суда, чем судья руководствовался в принятии решения. Всем выплатили и, с точки зрения буквы закона, я знаю, что мы правы», — сказала адвокат.

Бывшему фигуранту «московского дела» Сергею Абаничеву отказали в выплате компенсации за незаконное уголовное преследование. Мотивировочной части решения защита пока не получала. С.Абаничев требовал взыскать полмиллиона рублей. По версии следствия, он бросил в полицейского банку. Сам молодой человек говорил, что бросил бумажный стаканчик, после чего был обвинен в участии в массовых беспорядках и в насилии в отношении представителя власти. Он месяц провел под стражей, после чего был отпущен, поскольку Следственный комитет не обнаружил в действиях С.Абаничева состава преступления.