Власти Латвии обратились к операторам связи с просьбой заблокировать работу приложения и сайта «Яндекс.Такси» на территории страны. Об этом сообщают латвийские СМИ. Причиной стали новые требования законодательства. К концу января все агрегаторы такси должны были зарегистрироваться в автомобильной дирекции Латвии, а «Яндекс» этого не сделал. В компании сказали сайту «Медуза», что пока сервис работает в штатном режиме. Там подчеркнули, что сейчас находятся в процессе прохождения регистрации.
2020-03-03T21:04:00+03:00
2020-03-03T21:04:38+03:00
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21:04, 03 марта 2020
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