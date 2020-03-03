Власти Латвии обратились к операторам связи с просьбой заблокировать работу приложения и сайта «Яндекс.Такси» на территории страны. Об этом сообщают латвийские СМИ. Причиной стали новые требования законодательства. К концу января все агрегаторы такси должны были зарегистрироваться в автомобильной дирекции Латвии, а «Яндекс» этого не сделал. В компании сказали сайту «Медуза», что пока сервис работает в штатном режиме. Там подчеркнули, что сейчас находятся в процессе прохождения регистрации.