Бывший министр по делам открытого правительства, арестованный по обвинению в создании преступного сообщества, женится

Бывший министр по делам открытого правительства Михаил Абызов, арестованный по обвинению в создании преступного сообщества, решил жениться. Он подал заявление о заключении брака со своей невестой Валентиной Григорьевой, — пишет РБК. Григорьева подтвердила эту информацию. Она сказала изданию, что счастлива выйти замуж за любимого человека. Абызова задержали год назад. Абызову грозит до 20 лет тюремного заключения.
2020-03-03T21:02:00+03:00
2020-03-03T21:04:13+03:00
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21:02, 03 марта 2020
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Поправил поправленные поправки Государственную гомофобию закрепим параграфом, что брак — это только когда мужчина с женщиной. Напомним ста с лишним народам России, что мы, русские, здесь главнее всех. Помянем всуе Бога, приплетем неведомых предков и неведомые заветы, которые они неведомо как нам передали. Смешаем всё в одну кучу, взболтаем и подадим на стол этот коктейль…