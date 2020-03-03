Бывший министр по делам открытого правительства, арестованный по обвинению в создании преступного сообщества, женится

Бывший министр по делам открытого правительства Михаил Абызов, арестованный по обвинению в создании преступного сообщества, решил жениться. Он подал заявление о заключении брака со своей невестой Валентиной Григорьевой, — пишет РБК. Григорьева подтвердила эту информацию. Она сказала изданию, что счастлива выйти замуж за любимого человека. Абызова задержали год назад. Абызову грозит до 20 лет тюремного заключения.