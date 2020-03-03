В Госдуму внесли законопроект о заморозке цен на лекарства в случае угрозы эпидемии

Речь идет о препаратах, которые официально не включены в перечень жизненно необходимых. Это инициатива группы депутатов-"единороссов" во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Они предлагают дать правительству право ограничивать максимальные цены на 90 дней, — сообщает агентство «Интерфакс».