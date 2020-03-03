Смертность от нового типа коронавируса оказалась выше, чем от гриппа

Об этом сообщила сегодня Всемирная организация здравоохранения. Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус написал в Твиттере, что по всему миру скончалось почти три с половиной процента заболевших, в то время как сезонный грипп обычно убивает менее одного процента зараженных. Всего в мире число заболевших превысило девяносто две тысячи человек.