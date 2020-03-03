Глава СК Александр Бастрыкин предложил закрепить в Конституции конфискацию имущества у коррупционеров

Об этом сам председатель ведомства рассказал сегодня во время своего ежегодного доклада, — пишет сайт Znak.com. Бастрыкин привел данные, согласно которым в прошлом году следователи направили в суды почти восемь с половиной тысяч дел о коррупционных преступлениях. К уголовной ответственности привлекли, в том числе, около четырехсот восьмидесяти человек, обладающих особым правовым статусом.
2020-03-03T21:01:00+03:00
2020-03-03T21:01:46+03:00
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21:01, 03 марта 2020
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Поправил поправленные поправки Государственную гомофобию закрепим параграфом, что брак — это только когда мужчина с женщиной. Напомним ста с лишним народам России, что мы, русские, здесь главнее всех. Помянем всуе Бога, приплетем неведомых предков и неведомые заветы, которые они неведомо как нам передали. Смешаем всё в одну кучу, взболтаем и подадим на стол этот коктейль…