Глава СК Александр Бастрыкин предложил закрепить в Конституции конфискацию имущества у коррупционеров

Об этом сам председатель ведомства рассказал сегодня во время своего ежегодного доклада, — пишет сайт Znak.com. Бастрыкин привел данные, согласно которым в прошлом году следователи направили в суды почти восемь с половиной тысяч дел о коррупционных преступлениях. К уголовной ответственности привлекли, в том числе, около четырехсот восьмидесяти человек, обладающих особым правовым статусом.