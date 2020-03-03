Губернатор Саратовской области потребовал найти инвесторов для возобновления производства холодильников «Саратов»

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев потребовал найти инвесторов для возобновления производства холодильников «Саратов». По словам главы региона, сообщения о прекращении производства вызвали большой резонанс. Сегодня агентство ТАСС со ссылкой на министерство занятости региона сообщило, что из-за закрытия производства могут уволить почти тысячу человек. Директор завода Евгений Резник сказал, что предприятие намерено сконцентрироваться на оборонных заказах, поскольку выпуск холодильников никогда не был рентабельным даже в советские времена, — пишет газета «Коммерсантъ».
2020-03-03T20:31:00+03:00
2020-03-03T20:31:53+03:00
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20:31, 03 марта 2020
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