Партия «Яблоко» предложила переименовать улицы и площади в честь Бориса Немцова в пяти российских городах

На сайте политической организации говорится, что председатель «Яблока» Николай Рыбаков направил обращение мэрам Москвы, Нижнего Новгорода, Ярославля и Сочи, а также губернаторам Петербурга, Нижегородской и Ярославской областей и Краснодарского края. В обращениях говорится, что политик Борис Немцов посвятил свою жизнь России и погиб, пытаясь спасти страну от войны. Однако, память о нем пока увековечена только за рубежом. В «Яблоке» говорят, что это несправедливо и отмечают, что партия просит власти городов, с которыми была связана жизнь Немцова, исправить эту ошибку.