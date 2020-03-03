Партия «Яблоко» предложила переименовать улицы и площади в честь Бориса Немцова в пяти российских городах

На сайте политической организации говорится, что председатель «Яблока» Николай Рыбаков направил обращение мэрам Москвы, Нижнего Новгорода, Ярославля и Сочи, а также губернаторам Петербурга, Нижегородской и Ярославской областей и Краснодарского края. В обращениях говорится, что политик Борис Немцов посвятил свою жизнь России и погиб, пытаясь спасти страну от войны. Однако, память о нем пока увековечена только за рубежом. В «Яблоке» говорят, что это несправедливо и отмечают, что партия просит власти городов, с которыми была связана жизнь Немцова, исправить эту ошибку.
2020-03-03T20:31:00+03:00
2020-03-03T20:33:43+03:00
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20:31, 03 марта 2020
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Поправил поправленные поправки Государственную гомофобию закрепим параграфом, что брак — это только когда мужчина с женщиной. Напомним ста с лишним народам России, что мы, русские, здесь главнее всех. Помянем всуе Бога, приплетем неведомых предков и неведомые заветы, которые они неведомо как нам передали. Смешаем всё в одну кучу, взболтаем и подадим на стол этот коктейль…