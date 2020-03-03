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20:30, 03 марта 2020

Медики пока не нашли признаков заболевания у родственников и знакомых россиянина, заразившегося коронавирусом

Об этом говорят столичные власти. Глава Минздрава Михаил Мурашко сегодня сообщил, что новых случаев коронавируса в России нет.

Всего с начала вспышки коронавируса в России было зарегистрировано шесть случаев заболевания.



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