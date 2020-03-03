Медики пока не нашли признаков заболевания у родственников и знакомых россиянина, заразившегося коронавирусом

Об этом говорят столичные власти. Глава Минздрава Михаил Мурашко сегодня сообщил, что новых случаев коронавируса в России нет.
Всего с начала вспышки коронавируса в России было зарегистрировано шесть случаев заболевания.
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Об этом говорят столичные власти. Глава Минздрава Михаил Мурашко сегодня сообщил, что новых случаев коронавируса в России нет.
Всего с начала вспышки коронавируса в России было зарегистрировано шесть случаев заболевания.
Поправил поправленные поправки Государственную гомофобию закрепим параграфом, что брак — это только когда мужчина с женщиной. Напомним ста с лишним народам России, что мы, русские, здесь главнее всех. Помянем всуе Бога, приплетем неведомых предков и неведомые заветы, которые они неведомо как нам передали. Смешаем всё в одну кучу, взболтаем и подадим на стол этот коктейль…