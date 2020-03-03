Попугаи умеют пользоваться азами статистики, оценивать свои шансы на достижение успеха и менять стратегию поведения

Попугаи умеют пользоваться азами статистики, оценивать свои шансы на достижение успеха и гибко менять стратегию поведения. К таким выводам пришли новозеландские ученые, наблюдая за тем, как несколько птиц играли в своеобразную лотерею. Выводы опубликованы в журнале Nature Communications. По словам ученых, их выводы говорят о том, что для умения мыслить в подобном ключе необязательна многослойная кора мозга. Нейрофизиологи отметили, что мозг попугаев имеет совершенно иную структуру, чем мозг человека.