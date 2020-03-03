Семь человек пострадали в результате взрыва газа в жилом доме в Самаре

Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство «Интерфакс». По его данным, в двухэтажном многоквартирном доме взорвался газовый котел. Среди пострадавших – трое детей. Рассматриваются разные версии случившегося, среди основных – неисправность газового оборудования и нарушение техники безопасности.